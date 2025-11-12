В столице Казахстана 15–16 ноября на рынке "Керуен жолы" пройдёт мясная ярмарка, передаёт BAQ.KZ.

В мероприятии примут участие фермеры из Абайской, Акмолинской, Туркестанской областей и Шымкента, которые будут продавать говядину напрямую, без посредников.

Прямая продажа позволит удержать цену на доступном уровне — от 2700 до 3000 тенге за килограмм.

"Спрос у населения высокий. В это время люди обычно покупают мясо целыми тушами. Прямые продажи делают цену ниже", — отметил организатор ярмарки Айтуган Кузембаев.

Помимо мяса, горожане смогут приобрести социально значимые продукты по сниженным ценам. Рынок "Керуен жолы" считается современным торговым объектом Астаны: площадь 12 тысяч кв. м, есть лаборатория, холодильные камеры для хранения мяса и удобная парковка для посетителей.