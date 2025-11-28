В Астане 29 и 30 ноября пройдёт очередная мясная ярмарка "Соғым-FEST", в которой примут участие фермеры из Акмолинской, Абайской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областей, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Ярмарка станет одним из крупнейших мероприятий недели и позволит горожанам приобрести свежую продукцию напрямую от производителей.

Мероприятие развернётся на парковке торгового центра "Keryen Joly" по адресу: шоссе Алаш, 35Б. Помимо мяса и соғым-продукции, посетители смогут познакомиться с ассортиментом фермеров разных регионов Казахстана.

В эти же дни внутри торгового центра пройдёт популярная среди жителей столицы городская сельскохозяйственная ярмарка. Здесь будут представлены овощи и фрукты, мясная и молочная продукция, выпечка, мучные изделия, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары местных производителей. Покупатели смогут приобрести свежие продукты по доступным ценам.

Ярмарка будет работать оба дня с 10:00 утра до 19:00 часов вечера. Для удобства гостей к месту проведения организован проезд несколькими автобусными маршрутами — № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

Организаторы отмечают, что цель ярмарки — поддержать отечественных фермеров, расширить выбор качественной продукции и создать комфортные условия для покупателей.