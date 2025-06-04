Ночью 4 июня в столице вспыхнул пожар в жилом комплексе "Семь бочек", расположенном на улице Сыганак в районе Нура. Видео с места событий появилось в социальных сетях: на кадрах видно, как десятки людей наблюдают с улицы за охваченным пламенем фасадом высотки, передает BAQ.KZ.

Сигнал о возгорании поступил около полуночи. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты МЧС. Ликвидация огня велась по повышенному рангу сложности.

По официальным данным, горел утеплитель наружной обшивки здания с 6 по 16 этаж, а также балкон на 14-м этаже. Общая площадь возгорания составила около 250 квадратных метров.

К 02:00 пожар был полностью ликвидирован.

Во время инцидента около 100 человек покинули здание самостоятельно, ещё 15 жильцов были эвакуированы спасателями. Пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины возгорания и проводится оценка ущерба.