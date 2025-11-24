Строительная люлька вместе с рабочими сорвалась с пятого этажа в Астане
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Трое рабочих были госпитализированы в Астане после падения строительной люльки с пятого этажа. Пострадавшие поступили в Национальный координационный центр экстренной медицины, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
В НКЦЭМ уточнили текущее состояние пострадавших: двое мужчин продолжают лечение в тяжёлом состоянии, один пациент выписан с улучшением.
"Пациент 1997 года рождения поступил в тяжёлом состоянии с сочетанной травмой. На 24 ноября его состояние остаётся стабильным, тяжёлым, сознание – оглушённое. Пациент 1981 года рождения госпитализирован с тяжёлой сочетанной травмой нескольких областей тела. 18 ноября проведена операция, продолжается лечение. Пациент 1984 года рождения проходил лечение в департаменте нейрохирургии и неврологии НКЦЭМ с 18 по 24 ноября 2025 года. Выписан с улучшением", – рассказали в пресс-службе НКЦЭМ.
В медучреждении отметили, что всем пострадавшим оказана необходимая специализированная помощь в полном объёме.
В департаменте полиции Астаны сообщили о начале расследования.
"По факту падения рабочих с высоты пятого этажа возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил безопасности при проведении строительных работ. В результате падения строительной люльки пострадали трое мужчин. Они были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – сообщили в ДП.
