В Астане на одной из строительных площадок произошел трагический инцидент, унесший жизнь рабочего, передает BAQ.KZ.

Несчастный случай случился во время проведения фасадных работ с использованием подвесного подъемника.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции столицы, происшествие произошло 14 декабря. В ходе выполнения работ произошел срыв троса подвесного подъемника, в результате чего находившийся внутри конструкции 41-летний мужчина выпал с высоты.

От полученных травм пострадавший скончался на месте до прибытия экстренных служб. Обстоятельства произошедшего указывают на возможное нарушение правил безопасности при проведении строительных работ.

По данному факту начато досудебное расследование. Следственные органы устанавливают все причины и условия, приведшие к трагедии