В Астане раскрыли схему с ломбардами

В Астане завершили расследование в отношении организатора сети ломбардов «01market». По версии следствия, под видом комиссионных магазинов клиентам выдавали деньги под залог имущества без необходимой лицензии. Доход от такой деятельности превысил 102 млн тенге, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Как установило следствие, схема действовала с 2021 года через ТОО «INVEST PRO KZ», ИП «Исмагулов Р.Б.» и ИП «Pro Kz».

Вместо обычной комиссионной торговли клиентам фактически предоставляли краткосрочные займы. При этом документы оформляли так, будто речь шла о комиссионных сделках.

Деньги выдавали наличными на 30 дней под вознаграждение до 0,25% в сутки. Это соответствует 7,5% за 30 дней без учёта дополнительных платежей.

Если клиент не успевал вернуть долг, ему начисляли штрафы. А если задолженность не погашалась, заложенное имущество продавали.

По данным АФМ, проценты, платежи за продление займов и штрафы поступали на счета подконтрольных предпринимательских структур.

В ходе расследования с санкции суда арестовали две квартиры, три автомобиля и два офисных помещения. Эти активы могут быть конфискованы по решению суда.

Уголовное дело уже направлено в суд. Окончательную оценку действиям обвиняемого даст суд.