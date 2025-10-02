В Астане раскрыта группа, наживавшаяся на иностранцах
Разоблачена дорогостоящая схема фиктивной регистрации.
Полицейские Акмолинской области пресекли канал незаконной миграции, действовавший в столице, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В результате масштабной спецоперации была задержана организованная группа, предоставлявшая иностранцам фиктивные документы на легализацию пребывания в Казахстане.
Организатором преступной схемы оказалась 49-летняя жительница села Талапкер Целиноградского района. По данным следствия, она подыскивала иностранцев, прибывших в страну, и предлагала им помощь в оформлении временной регистрации, разрешения на проживание или даже вида на жительство. В зависимости от сложности "услуги", стоимость колебалась от 40 тысяч до 2 миллионов тенге.
Схема не действовала в одиночку — в состав группы входили и другие лица, роль которых сейчас устанавливается. Все участники получали вознаграждение за участие в организации и оформлении поддельных документов.
Во время следственных мероприятий полицейские изъяли вещественные доказательства: фальшивые документы, поддельные печати и справки. По факту возбуждено уголовное дело по признакам незаконной миграции. Сейчас продолжается работа по выявлению всех эпизодов противоправной деятельности.
Спецоперация была проведена сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Акмолинской области при координации с областной прокуратурой. Следствие продолжается.
