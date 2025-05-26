Полицейские города Астаны задержали 27-летнюю женщину, подозреваемую в мошенничестве, связанного с предоплатой за строительство модульных домов, передаёт BAQ.KZ.

Злоумышленница брала с клиентов крупные суммы денег, обещая возвести жильё, однако после получения предоплаты скрывалась, не выполняя своих обязательств.

Обманутыми оказались как минимум семь человек. Общая сумма ущерба превысила 35 миллионов тенге. По фактам мошенничества в отношении подозреваемой было возбуждено семь уголовных дел.

Первое заявление в полицию поступило от местной жительницы, которая рассказала, что представительница строительной фирмы обещала построить дом по выгодной цене, взяла предоплату в размере около 5 миллионов тенге, но работы так и не начала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемой, которая дала признательные показания.

Департамент полиции Астаны предупреждает жителей столицы быть бдительными при заключении договоров и заранее оплачивать услуги, а в случае подозрительных действий незамедлительно обращаться на единый номер 102.

Полиция продолжает расследование и призывает граждан сообщать о любых фактах мошенничества, чтобы избежать новых жертв.