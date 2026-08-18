В Астане расследуют гибель девушки после падения с высоты
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
18 Августа 2026, 09:30
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18 Августа 2026, 09:3018 Августа 2026, 09:30
88Фото: depositphotos.com
В Астане расследуют гибель девушки, произошедшую вечером 17 августа в жилом доме по улице Розы Баглановой, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
По информации Департамента полиции столицы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«По предварительным данным, девушка выпрыгнула из окна многоэтажного жилого дома. От полученных при падении травм она скончалась на месте происшествия», – сообщили в ведомстве на запрос редакции.
Трагедия произошла в доме на улице Розы Баглановой. По имеющейся информации, девушка выпрыгнула с 22-го этажа.
В полиции отметили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.
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