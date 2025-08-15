  • 15 Августа, 08:48

В Астане расследуют мошенничество застройщиков, присвоивших почти 4 млрд тенге дольщиков

Были обмануты более 300 дольщиков.

Сегодня, 07:37
135
Фото: polisia.kz

В столице полицейские ведут расследование в отношении руководства строительной компании Asyl-Nur Qurylys, подозреваемого в обмане более 300 граждан, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Polisia.kz.

По данным следствия, с марта прошлого года представители ТОО без разрешительных документов рекламировали квартиры в строящемся жилом комплексе Mardan и заключали договоры бронирования. Полученные от дольщиков деньги — почти 4 млрд тенге — подозреваемые присвоили, так и не завершив строительство.

Судом было принято решение о сносе объекта для защиты интересов пострадавших. Один из руководителей компании арестован, второй — в розыске. Сейчас проводятся следственные действия и дополнительные экспертизы, по итогам которых будет дана окончательная правовая оценка.

Полиция просит всех, кто пострадал от действий Asyl-Nur Qurylys, обратиться в департамент полиции Астаны по адресу: ул. Сейфуллина, 37.

