В Астане расследуют дело о мошенничестве при строительстве жилья. Речь идет о миллиардах тенге, передает BAQ.kz.

По версии следствия, с 2021 по 2024 годы женщина Молдир Суюншали привлекала деньги людей, обещая построить коттеджный городок «Nura Elite».

Планировалось построить десятки домов и таунхаусов, но на деле работы остановились на уровне каркасов. Объекты должны были сдать еще в конце 2023 года, но этого не произошло.

Пострадали десятки людей

Подозреваемая подписывала с покупателями предварительные договоры. Таким образом, пострадавшими признаны 56 человек.

Общая сумма, которую вложили люди, составила около 3,9 млрд тенге.

Следствие считает, что часть денег - более 300 млн тенге - была переведена на счета самой подозреваемой и ее родственников. Еще около 145 млн тенге были сняты наличными.

Один дом продавали несколько раз

Выяснилось, что один и тот же дом могли продать нескольким людям.

В одном случае оплаченный коттедж использовали как залог, затем его перепродали другим людям.

Также продавались участки, на которые у застройщика не было прав.

Деньги шли на другие проекты

Часть средств направили на покупку земли под другой жилой комплекс в Астане. При этом разрешений на строительство не было.

В СМИ сообщалось, что якобы одна квартира будет передана нуждающейся семье, но на деле строительство даже не начиналось.

Что сейчас

Подозреваемая находится под домашним арестом.

Расследование продолжается.