В Астане расследуют обман дольщиков на 3,9 млрд тенге
В Астана расследуют дело о хищении средств дольщиков при строительстве коттеджного городка.
В Астане расследуют дело о мошенничестве при строительстве жилья. Речь идет о миллиардах тенге, передает BAQ.kz.
По версии следствия, с 2021 по 2024 годы женщина Молдир Суюншали привлекала деньги людей, обещая построить коттеджный городок «Nura Elite».
Планировалось построить десятки домов и таунхаусов, но на деле работы остановились на уровне каркасов. Объекты должны были сдать еще в конце 2023 года, но этого не произошло.
Пострадали десятки людей
Подозреваемая подписывала с покупателями предварительные договоры. Таким образом, пострадавшими признаны 56 человек.
Общая сумма, которую вложили люди, составила около 3,9 млрд тенге.
Следствие считает, что часть денег - более 300 млн тенге - была переведена на счета самой подозреваемой и ее родственников. Еще около 145 млн тенге были сняты наличными.
Один дом продавали несколько раз
Выяснилось, что один и тот же дом могли продать нескольким людям.
В одном случае оплаченный коттедж использовали как залог, затем его перепродали другим людям.
Также продавались участки, на которые у застройщика не было прав.
Деньги шли на другие проекты
Часть средств направили на покупку земли под другой жилой комплекс в Астане. При этом разрешений на строительство не было.
В СМИ сообщалось, что якобы одна квартира будет передана нуждающейся семье, но на деле строительство даже не начиналось.
Что сейчас
Подозреваемая находится под домашним арестом.
Расследование продолжается.
Самое читаемое
- Ход строительства ж/д линии «Бахты – Аягоз» проверили в области Абай
- В Кызылординской области единственный ветеран ВОВ получит 5,5 млн тенге ко Дню Победы
- В Астане рухнул аттракцион с детьми: Начата проверка
- Остановка «Дружбы»: почему Казахстан теряет самый выгодный нефтяной маршрут в Европу
- Что забрали у Жанабыловых по приговору суда