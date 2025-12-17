В столице Казахстана отмечается устойчивый рост интереса к национальным видам спорта, передает BAQ.KZ. По итогам 2025 года спортсмены Астаны завоевали 76 медалей на республиканских и международных соревнованиях, продемонстрировав высокий спортивный потенциал города, сообщили в акимате столицы.

В течение года в Астане на постоянной основе велась учебно-тренировочная работа по 10 видам национального спорта, включая асық ату, құсбегілік, жекпе-жек, қазақ күресі, тоғызқұмалақ, традиционную стрельбу из лука, байгу, аударыспақ, көкпар и теңге ілу. В этом направлении системно работали 165 тренеров, в том числе 46 штатных специалистов, а общее число занимающихся спортсменов превысило 15 тысяч человек.

На республиканских соревнованиях астанчане завоевали 50 медалей — 11 золотых, 13 серебряных и 26 бронзовых. На международной арене представители столицы добавили в копилку ещё 26 наград, из которых 13 — золотые. В акимате отметили, что такие результаты стали итогом слаженной работы тренеров и высокой самоотдачи спортсменов.