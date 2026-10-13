В Астане раздадут гранты до 5 млн тенге социальным предпринимателям

В Астане с 15 по 20 октября 2026 года будут принимать заявки на государственные гранты для социального бизнеса. Максимальная сумма поддержки — 5 млн тенге, сообщили в столичном акимате. Участвовать в конкурсе могут социальные предприниматели, включённые в соответствующий реестр, а также финалисты программы «Одно село – один продукт».

Заявки принимаются только онлайн через платформу kezekte.kz. Документы, поданные после установленного срока, рассматривать не будут. Гранты предназначены для реализации новых бизнес-идей. При этом предприниматели должны вложить не менее 20% от суммы гранта собственными средствами или имуществом, создать новые рабочие места и предусмотреть необходимую инфраструктуру для проекта.

Средства можно направить на приобретение оборудования, сырья, материалов, технологий и нематериальных активов, покупку франшизы, а также исследовательские работы и внедрение новых технологий. Использовать деньги на другие цели запрещено. Срок реализации проекта не должен превышать 18 месяцев с момента подписания договора.