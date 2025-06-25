В Астане раскрыто мошенничество, жертвой которого стала женщина, поверившая в участие своего ребёнка в международном конкурсе. Как сообщает Polisia.kz, 39-летняя подозреваемая развернула аферу через социальные сети, где активно рекламировала якобы организуемое творческое мероприятие за границей.

По данным следствия, мошенница познакомилась с потерпевшей онлайн и предложила ей оплатить участие в конкурсе для детей, обещая поездку и яркие перспективы. Для убедительности в схему была вовлечена еще одна женщина - "посредница", находившаяся за границей. Переведя свыше 460 тысяч тенге, потерпевшая вскоре перестала получать ответы - организаторы просто исчезли из поля зрения.

После обращения в полицию личность подозреваемой была установлена. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, а в отношении нее ведется досудебное расследование. Правоохранители напоминают: не стоит доверять незнакомым лицам в интернете, особенно если вас просят перевести деньги. Любое участие в международных мероприятиях должно подтверждаться официальной документацией и надёжными источниками.