В честь Международного дня защиты детей в Астане пройдет праздничная сельскохозяйственная ярмарка, передает BAQ.KZ.

Мероприятие состоится 31 мая и 1 июня с 09:00 до 19:00 на территории торгово-развлекательного центра "Koktal" по адресу: проспект Нургисы Тлендиева, 12а.

На ярмарке будет представлена свежая продукция от местных фермеров и производителей из регионов Казахстана: фрукты, овощи, мясо, молочные и мучные изделия, выпечка, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары по доступным ценам.

Для жителей и гостей города это не только возможность приобрести качественные продукты, но и приятно провести время с семьей в атмосфере доброго праздника.

Кроме того, в столице уже работает постоянная сельхозярмарка по адресу ул. Бейбарыс Султана, 23 (напротив ЖК "Рио-де-Жанейро"). Она открыта ежедневно с 9:00 до 19:00.

Для удобства посетителей к площадкам ярмарки курсируют автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50, 73, что обеспечивает удобный доступ ко всем участникам мероприятия.