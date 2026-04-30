В Астане развернули 24-метровый флаг в честь Дня единства народа Казахстана

В Астане прошел масштабный патриотический флешмоб с развертыванием Государственного флага РК, передает BAQ.KZ.

В рамках акции участники развернули на площади EXPO флаг Казахстана размером 12 на 24 метра.

Организаторы мероприятия это - партия «AMANAT» и акимат города Астаны.

Активист молодежного крыла «Жастар Рухы» партии «AMANAT» Наргиз Имантаева, одна из организаторов мероприятия, в интервью BAQ.KZ отметила, что подготовка к флешмобу велась в короткие сроки, однако к участию удалось привлечь представителей разных этносов, молодежные организации и студентов столичных вузов.

По ее словам, такой состав участников отражает главную идею акции — объединить молодежь и общественные организации вокруг общих ценностей, показать уважение к государственным символам и подчеркнуть важность согласия в обществе.

«Цель мероприятия — призвать к единству и показать, насколько важно помогать друг другу, уважать и поддерживать друг друга независимо от этноса, культуры и традиций. Мы хотели, чтобы эта акция стала напоминанием о том, что сила нашего общества — в сплоченности, взаимопонимании и уважении к каждому человеку. Среди участников — представители разных этносов, в том числе Ассамблеи народа Казахстана, молодежные организации, а также студенты столичных вузов: Международного университета Астана, КазУТБ, Esil University, Turan University и Евразийского национального университета. Для нас важно, что именно молодежь активно поддержала эту инициативу», — рассказала Наргиз Имантаева.

Она также отметила, что большую поддержку организаторы получили со стороны студентов. Молодежь активно откликнулась на инициативу, участвовала в подготовке и помогла создать атмосферу единства во время флешмоба.

«Студенты очень активно поддержали эту идею. Для нас было важно, чтобы молодежь не просто участвовала в мероприятии, а понимала его смысл. Они помогали в организационных моментах, проявляли инициативу и с большим интересом присоединились к акции. Такая обратная связь показывает, что молодому поколению близки идеи единства, патриотизма и уважения к государственным символам», — рассказала Наргиз Имантаева.

По ее словам, подготовка к мероприятию длилась около двух дней. За это время организаторы согласовали основные детали акции, привлекли участников и определили площадку, которая позволила бы провести флешмоб в заметном для горожан формате.

Отдельное внимание уделили выбору места, чтобы оно соответствовало масштабу мероприятия и его идее.

«Локация EXPO была выбрана неслучайно. Это одна из самых узнаваемых и современных площадок столицы, которая ассоциируется с развитием, единством и открытостью. Здесь часто проходят крупные городские и общественные мероприятия, поэтому мы решили провести флешмоб именно на этой территории. Кроме того, EXPO — это место, которое привлекает большое количество людей, и для нас было важно донести основную идею акции до как можно большего числа жителей и гостей города. Мы хотели, чтобы мероприятие получилось не только масштабным, но и запоминающимся для всех участников», — отметила Наргиз Имантаева.

Она также добавила, что в рамках патриотического направления партия проводит различные мероприятия, направленные на укрепление гражданской ответственности, единства и уважения к государственным символам.

В будущем организаторы планируют продолжить проведение подобных акций с участием молодежи, общественных организаций и жителей столицы.