В Астане родители освоили раннее выявление наркопривычек у подростков
В International Steppe School of Astana прошло родительское собрание в интерактивном формате, посвящённое вопросам защиты подростков и молодежи от наркоугроз, передаёт BAQ.KZ.
Мероприятие организовали совместно комитет по противодействию наркопреступности МВД и совет по молодежной политике при Президенте РК. Вместо формальных докладов родители участвовали в живом диалоге с экспертами, получая практические инструменты для распознавания признаков употребления наркотиков у детей.
Специалисты подробно рассказали о современных способах вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков, о поведенческих и внешних признаках возможного употребления, а также о том, как вовремя заметить тревожные сигналы и оказать помощь.
Особый интерес вызвал профилактический инструмент "тест в каждый дом", позволяющий родителям самостоятельно проверять наличие рисков в семье быстро и доступно.
После основной части встречи участники задавали вопросы, обсуждали сложные ситуации и предлагали идеи по усилению профилактической работы.
"Эффективная профилактика — это доверие, информированность и совместная ответственность. Родители становятся ключевыми партнёрами в формировании безопасной среды для подрастающего поколения", — отметили в комитете по противодействию наркопреступности МВД.
Планируется, что подобные интерактивные встречи будут проводиться и в других регионах страны.
