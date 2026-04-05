Столичная сцена Государственного театра драмы и комедии имени Азербайжана Мамбетова стала пространством, где театр вышел за рамки искусства и оказался в зоне общественного смысла. Здесь с аншлагом прошёл инклюзивный спектакль-мюзикл «Муха-Цокотуха» с участием детей и подростков с расстройством аутистического спектра (РАС). Показ в Астане проведен при спонсорской поддержке Фонда Булата Утемуратова и приурочен ко Всемирному месяцу информирования об аутизме, а также 20-летию Фонда «ДОМ», передает BAQ.KZ.

В постановке приняли участие 84 человека, включая 33 ребёнка и взрослых с РАС в возрасте от 6 до 19 лет, а также их родители. Для Астаны это первый показ проекта, который ранее был представлен в Алматы в 2023 году.

Проект реализуется в рамках программы «Аутизм Победим!» фонда Добровольное общество «Милосердие» под руководством Аружан Саин и приурочен ко Всемирному месяцу информирования об аутизме, а также 20-летию фонда «ДОМ».

Спектакль демонстрирует результаты многолетней системной работы по развитию коммуникационных и социальных навыков у детей с аутизмом. Участие в постановке стало для многих из них важным этапом: юные артисты выходили на большую сцену, исполняли роли, взаимодействовали со зрителем и демонстрировали прогресс, достигнутый благодаря поддержке специалистов и родителей.

«Это особенное чувство - представить спектакль для столичной аудитории. Театр стал местом, где привычные границы - между актёром и зрителем, между «возможным» и «невозможным» - оказались стерты. Особенно приятно слышать позитивные отзывы аудитории о том, как спектакль позволил им по-другому взглянуть на возможности детей с аутизмом», - отметила Аружан Саин.

Особое внимание в постановке уделено инклюзивному подходу к созданию сценического пространства. Декорации были изготовлены вручную родителями детей с РАС, а костюмы разработаны с учётом сенсорных особенностей участников. Художественное решение спектакля направлено на бережное раскрытие индивидуального потенциала каждого ребёнка.

«Участие в спектакле - это важный этап социализации: дети учатся взаимодействовать, выражать эмоции и чувствовать себя частью команды. Моя дочь играет в «Мухе-Цокотухе» роль кузнечика, и с радостью выходит на сцену. Для нас, родителей, это тоже значимо - мы видим успехи детей, радуемся их достижениям и сами вовлечены в процесс», - отметила Сания Абенова, мама Дарии, участницы спектакля.

Показ в Астане состоялся при спонсорской поддержке Фонд Булата Утемуратова. В фонде отмечают, что поддержка инклюзивных проектов является частью системной деятельности, направленной на развитие человеческого капитала и формирование устойчивой социальной среды.

«В каждом движении, в каждой реплике артистов - результат огромного труда, терпения и веры. Это трогает и одновременно показывает, насколько важна системная поддержка таких проектов. За 12 лет наш Фонд создал 13 аутизм-центров «Асыл-Мирас» в 12 регионах Казахстана, и сегодня их поддержкой охвачено более 20 000 детей. Мы также продолжаем работу по информированию общества: в апреле традиционно проходит кампания «Аутизм. Мир один для всех», в рамках которой во всех центрах «Асыл-Мирас» организованы дни открытых дверей и другие мероприятия», - отметила генеральный директор Фонд Булата Утемуратова Айнур Карбозова.

По оценке организаторов, интерес к инклюзивным культурным инициативам в Казахстане продолжает расти. Подобные проекты рассматриваются не только как творческие, но и как социальные практики, способствующие формированию более открытого и принимающего общества. Премьера в Астане стала ещё одним шагом в этом направлении - шагом, который, судя по реакции зала, оказался услышан.