В Астане юристы и прокуроры ответят на вопросы горожан без записи

Столичные жители смогут получить бесплатную консультацию юристов дважды за неделю. Сегодня вечером юристы и прокуроры будут отвечать на вопросы в торговом центре «Koktal», а в пятницу пройдет тренинг о разводе и разделе имущества.

Социальная акция «Ночь закона» пройдет с 19:00 до 21:00 в торгово-развлекательном центре «Koktal» на проспекте Н. Тлендиева, 12а. Любой желающий сможет бесплатно получить консультацию по правовым вопросам, сообщает официальный сайт акимата столицы.

Акция проводится в рамках принципа «Закон и порядок». На вопросы ответят представители государственных органов, прокуратуры Астаны и территориальных департаментов уполномоченных органов. Специалисты также разъяснят требования действующего законодательства.

Формат для столицы не новый. Месяцем ранее, 25 июня, «Ночь закона» проходила сразу на двух площадках, в ТРЦ «Mega Silk Way» на проспекте Кабанбай батыра, 62 и в ТРЦ «Jibek Joly» на улице А. Байтурсынулы, 34. Время и состав консультантов были такими же.

По итогам одной из предыдущих акций организаторы отмечали, что подобный формат позволяет получать правовую поддержку в доступной форме и напрямую обращаться к профильным специалистам. Тогда посетители могли также проконсультироваться со специалистами Центра психологической поддержки.

В пятницу, 31 июля, Центр женских инициатив AU Hub проведет тренинг на тему развода и раздела имущества. Начало в 15:00, сообщают организаторы.

Юристы и эксперты разберут реальные сложные случаи из практики. Участвовать можно очно в Астане либо онлайн из любого города. Для регистрации нужно обратиться к организаторам через их страницу в социальных сетях.