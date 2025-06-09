В рамках исполнения поручения Главы государства акимат города Астаны, совместно с частным спонсором, передал семье сертификат на получение четырёхкомнатной квартиры в одном из новых жилых комплексов города, передает BAQ.KZ. Объект будет сдан в эксплуатацию в октябре текущего года, и семья сможет в скором времени въехать в свою новую квартиру.

Кроме того, строительная компания, которая реализует проект, оказала содействие в ремонте и обустройстве квартиры. Это дополнительная мера поддержки, которая поможет семье быстрее адаптироваться и комфортно обустроиться в новом жилье.