В Астане семье пострадавшей в жуткой аварии девочки подарили квартиру
Семье девочки, потерявшей ноги в страшной аварии с пассажирским автобусом в Астане, подарили четырехкомнатную квартиру.
Сегодня, 18:51
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Сегодня, 18:51Сегодня, 18:51
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В рамках исполнения поручения Главы государства акимат города Астаны, совместно с частным спонсором, передал семье сертификат на получение четырёхкомнатной квартиры в одном из новых жилых комплексов города, передает BAQ.KZ. Объект будет сдан в эксплуатацию в октябре текущего года, и семья сможет в скором времени въехать в свою новую квартиру.
Кроме того, строительная компания, которая реализует проект, оказала содействие в ремонте и обустройстве квартиры. Это дополнительная мера поддержки, которая поможет семье быстрее адаптироваться и комфортно обустроиться в новом жилье.