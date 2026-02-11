В Астане школьники второй смены переведены на дистанционку
Сегодня, 10:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 10:33Сегодня, 10:33
178Фото: freepik.com
В Астане учащиеся 0-6 классов второй смены 11 февраля переведены на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в Управлении образования Астаны, решение принято в связи с ухудшением погодных условий – усилением ветра, гололедом и дальнейшим понижением температуры воздуха.
Напомним, ранее учащиеся 0-6 классов первой смены также переведены на онлайн обучение.
Самое читаемое