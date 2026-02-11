В Астане школьники второй смены переведены на дистанционку

Сегодня, 10:33
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
freepik.com Сегодня, 10:33
Сегодня, 10:33
178
Фото: freepik.com

В Астане учащиеся 0-6 классов второй смены 11 февраля переведены на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Управлении образования Астаны, решение принято в связи с ухудшением погодных условий – усилением ветра, гололедом и дальнейшим понижением температуры воздуха.

Напомним, ранее учащиеся 0-6 классов первой смены также переведены на онлайн обучение. 

Самое читаемое

Наверх