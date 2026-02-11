В Астане учащиеся 0-6 классов второй смены 11 февраля переведены на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в Управлении образования Астаны, решение принято в связи с ухудшением погодных условий – усилением ветра, гололедом и дальнейшим понижением температуры воздуха.

Напомним, ранее учащиеся 0-6 классов первой смены также переведены на онлайн обучение.