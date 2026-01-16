В Астане школьников второй смены отправили на дистанционку
Сегодня, 10:42
Сегодня, 10:42
В связи с ухудшением погодных условий 16 января 2026 года учащиеся 0-9 классов второй смены переходят на дистанционный формат обучения, передает BAQ.KZ.
Об этом сообщили в столичном Управлении образования.
Напомним, что сегодня на дистанционный формат обучения также перешли учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены.
