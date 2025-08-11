В столичном ТРЦ презентовали необычную арт-инсталляцию к 180-летию Абая Кунанбайулы — трёхметровый портрет мыслителя, составленный из 3000 кубиков Рубика, сообщает акимат Астаны, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Команды спидкуберов справились с задачей за пять часов. Инициатор проекта Алихан Ертурсынов отметил, что идея объединяет логику и творчество, позволяя по-новому передать национальную самобытность.

Портрет стал частью культурной программы "Мир Абая", которая включала поэтические вечера и театральные постановки. Тысячи зрителей высоко оценили оригинальность проекта и его вклад в популяризацию наследия Абая среди молодёжи.