  • 11 Августа, 06:19

В Астане собрали гигантский портрет Абая из 3000 кубиков Рубика

На это понадобилось пять часов.

Сегодня, 05:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Астаны Сегодня, 05:40
Сегодня, 05:40
99
Фото: акимат Астаны

В столичном ТРЦ презентовали необычную арт-инсталляцию к 180-летию Абая Кунанбайулы — трёхметровый портрет мыслителя, составленный из 3000 кубиков Рубика, сообщает акимат Астаны, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.

Команды спидкуберов справились с задачей за пять часов. Инициатор проекта Алихан Ертурсынов отметил, что идея объединяет логику и творчество, позволяя по-новому передать национальную самобытность.

Портрет стал частью культурной программы "Мир Абая", которая включала поэтические вечера и театральные постановки. Тысячи зрителей высоко оценили оригинальность проекта и его вклад в популяризацию наследия Абая среди молодёжи.

Самое читаемое

Наверх