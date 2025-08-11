В Астане собрали гигантский портрет Абая из 3000 кубиков Рубика
На это понадобилось пять часов.
Сегодня, 05:40
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 05:40Сегодня, 05:40
99Фото: акимат Астаны
В столичном ТРЦ презентовали необычную арт-инсталляцию к 180-летию Абая Кунанбайулы — трёхметровый портрет мыслителя, составленный из 3000 кубиков Рубика, сообщает акимат Астаны, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат города.
Команды спидкуберов справились с задачей за пять часов. Инициатор проекта Алихан Ертурсынов отметил, что идея объединяет логику и творчество, позволяя по-новому передать национальную самобытность.
Портрет стал частью культурной программы "Мир Абая", которая включала поэтические вечера и театральные постановки. Тысячи зрителей высоко оценили оригинальность проекта и его вклад в популяризацию наследия Абая среди молодёжи.
Самое читаемое
- Акимат Алматы рапортует: город готов встретить Дженнифер Лопес
- Как в Семее отмечают юбилей Абая Кунанбаева: День девятый
- Команда Джей Ло примерила элементы казахских национальных нарядов
- С начала войны семья Кадырова получила почти 150 наград — глава Чечни обогнал всех
- Министр просвещения встретился со школьником из Тараза, написавшим трогательное письмо