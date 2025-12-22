В Астане сократят количество платных парковочных зон
В Астане часть платных парковок может стать бесплатной, однако на наиболее загруженных улицах плата сохранится. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.
По словам акима, город завершил процесс передачи платных парковок от частной компании в коммунальную собственность. Все земельные участки, шлагбаумы, инфраструктура и цифровая платформа переходят безвозмездно, компенсаций не предусмотрено.
"Я хочу ещё раз официально сказать: мы подписали этот документ. У нас были судебные разбирательства и определённые вопросы, но они закрыты. Никаких компенсационных выплат ни с нашей стороны, ни с их стороны не предусмотрено. Полностью безвозмездно передаются все земельные участки и вся инфраструктура, включая шлагбаумы и цифровую платформу", — подчеркнул Женис Касымбек.
Власти планируют пересмотреть перечень платных парковок с учётом мнения горожан. Перед социальными объектами платных парковок не будет, а в центральной части города их оставят как инструмент регулирования трафика.
"Будет установлен временной лаг - порядка 15 минут. В отдельных местах можно будет остановиться на полчаса или час без оплаты, в зависимости от загруженности участка. Но поминутной оплаты не будет, и многие места станут абсолютно бесплатными", — добавил аким.
