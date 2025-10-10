11 и 12 октября жители и гости столицы смогут побывать на очередной региональной сельхозярмарке, которая пройдёт на территории парковки ипподрома "Казанат" по адресу шоссе Каркаралы, 1, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

В мероприятии примут участие аграрии из Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

Фермеры двух регионов привезут в Астану свыше 700 тонн сельхозпродукции — это один из самых масштабных объёмов в рамках осеннего ярмарочного сезона. Ожидается реализация 390 тонн свежих овощей, 170 тонн мяса и мясных продуктов, 160 тысяч куриных яиц, 70 тонн мёда, 30 тонн молочной продукции, 16 тонн рыбы, 14 тонн растительного масла, а также порядка 10 тонн прочих продовольственных товаров.

Продукция будет продаваться напрямую от фермеров — без посредников, что позволит горожанам приобрести товары по доступным ценам, а сельхозпроизводителям — реализовать урожай и наладить прямые контакты с покупателями.

Помимо обилия сельхозтоваров, гостей ярмарки ждёт праздничная атмосфера: запланирована концертная программа с участием творческих коллективов из Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей.

Ярмарка будет работать с 09:00 до 18:00. Для удобства горожан к месту проведения организовано движение автобусных маршрутов №18, 37 и 303.