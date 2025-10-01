В столице 1 октября 2025 года пройдёт первое заседание Совета по развитию искусственного интеллекта под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева. В работе примут участие ведущие казахстанские и зарубежные эксперты, передаёт BAQ.KZ.

Первое заседание пройдёт в закрытом формате высокого уровня и будет посвящено теме "Человеческий капитал и искусственный интеллект в сфере образования".

Задачами Совета станут подготовка предложений по концептуальным подходам к национальной политике в области ИИ, экспертное сопровождение внедрения технологий в ключевые сферы экономики и государственного управления, выработка рекомендаций для отраслевых программ и стратегических документов.

Кроме того, Совет займётся мониторингом реализации государственной политики в сфере искусственного интеллекта с участием международных экспертов.

Ключевые направления работы: развитие человеческого капитала, внедрение ИИ-решений в приоритетные отрасли экономики, обмен опытом с мировыми лидерами и экспертами, а также формирование предложений по этическим, правовым и социальным аспектам применения ИИ.

Состав Совета

Председатель — Президент РК Касым-Жомарт Токаев. Секретарь — Жаслан Мадиев.

В числе казахстанских членов — Премьер-министр Олжас Бектенов, руководитель Администрации Президента Айбек Дадебай, министры и руководители ведомств: Саясат Нурбек, Мурат Нуртлеу, Ермек Сагимбаев, Нурлан Жакупов, Ержан Казыхан, Канат Шарлапаев, Гани Бейсембаев, Куанышбек Есекеев и Асель Жанасова.

С международной стороны участие подтвердили мировые эксперты в сфере ИИ, среди них: Кай-Фу Ли (Sinovation Ventures), Джон Хопкрофт (лауреат премии Тьюринга), Питер Норвиг (Google, Stanford), Омар Аль-Олама (министр по вопросам ИИ ОАЭ), Синтия Бризель (MIT Media Lab), Пол Ким (Stanford), Лора Тайсон (UC Berkeley) и другие представители глобальной ИТ-индустрии и науки.