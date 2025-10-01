Заседание начнётся около 10:00 по времени Астаны. Залы уже готовы к началу, в фойе чувствуется деловой настрой. Все прибывающие проходят тщательный досмотр и регистрацию, охрана работает на усиленном режиме. Атмосфера ожидания придаёт мероприятию особую значимость.
Перед началом заседания Совета Президент Касым-Жомарт Токаев посетит выставку Digital Bridge Kazakhstan 2025, где представлены инновационные стартапы в сфере искусственного интеллекта. Глава государства ознакомится с их проектами и пообщается с разработчиками.
За порядком и безопасностью на площадке следят сотрудники Службы государственной охраны, полиция и другие соответствующие службы. Территория тщательно контролируется, вход на мероприятие осуществляется через несколько рубежей проверки.
Атмосфера в Астане деловая и сосредоточенная — всё готово к началу первого заседания Совета по развитию искусственного интеллекта. Участники уже собираются, журналисты занимают рабочие места. Ожидается скорое начало работы Совета.