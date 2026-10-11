В Астане состоится юбилейный десятый Astana Media Week

С 14 по 16 октября в Астане медиаплатформа объединит представителей международных и отечественных СМИ, журналистов, медиаменеджеров и экспертов креативных индустрий.

Главная тема медиафорума этого года — «MEDIA. HUMAN. AI: 10 лет трансформации. Новая архитектура доверия». В рамках трехдневной программы участники обсудят влияние искусственного интеллекта на журналистику, медиа и производство контента, цифровую безопасность, ответственность технологических платформ и изменение доверия аудитории.

В мероприятии примут участие топ-менеджеры ведущих международных и казахстанских СМИ, представители государственных органов, представители Euronews, Meta, Tik-Tok и Q.AI, известные журналисты и медиaэксперты. Свое участие также подтвердили представители медиасферы Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

Одним из важных направлений медиафорума станет место Центральной Азии в международном информационном пространстве. В рамках редакционной лаборатории «Central Asia in English» участники обсудят, как рассказывать о регионе глобальной аудитории и формировать собственные медианарративы.

15 октября обсудят развитие кретивных индустрии Казахстана, трансформацию медиарынка, новые модели рекламы и изменения в информационной политике. Также пройдут практические мастер-классы и церемония награждение «Лучший пресс-секретарь» и «Лучшая пресс-служба».

16 октября медиафорум завершится торжественной церемонией Qazaqstan Media Awards, где наградят лучших представителей медиасферы.