В столице Казахстана прошло заседание Альянса тюркских информационных агентств (Alliance of Turkic News Agencies ATNA). В мероприятии приняли участие представители ведущих государственных медиаорганизаций Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Участники обсудили приоритетные направления сотрудничества, развитие совместных мультимедийных проектов, а также роль тюркских агентств в борьбе с дезинформацией. В заседании приняли участие также представителивенгерского национального агентства MTI в статусе наблюдателей.

Альянс ATNA был создан 6 ноября 2023 года и объединяет крупнейшие медиа структуры региона — Anadolu Ajansı (Турция), AZERTAC (Азербайджан), Kabar (Кыргызстан), UzA (Узбекистан) и АО "Qazcontent" (Казахстан).