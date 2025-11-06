В Астане состоялось заседание Альянса тюркских информационных агентств (ATNA)
Стороны обсудили перспективы долгосрочного сотрудничества в сфере цифровых медиа.
В столице Казахстана прошло заседание Альянса тюркских информационных агентств (Alliance of Turkic News Agencies ATNA). В мероприятии приняли участие представители ведущих государственных медиаорганизаций Турции, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Казахстана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Участники обсудили приоритетные направления сотрудничества, развитие совместных мультимедийных проектов, а также роль тюркских агентств в борьбе с дезинформацией. В заседании приняли участие также представителивенгерского национального агентства MTI в статусе наблюдателей.
Альянс ATNA был создан 6 ноября 2023 года и объединяет крупнейшие медиа структуры региона — Anadolu Ajansı (Турция), AZERTAC (Азербайджан), Kabar (Кыргызстан), UzA (Узбекистан) и АО "Qazcontent" (Казахстан).
