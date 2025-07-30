Межрайонный суд по уголовным делам города Астаны признал виновной бывшую сотрудницу Центра обслуживания населения (ЦОН) по статье 206 часть 3 пункт 2 Уголовного кодекса РК — за заведомо ложное внесение данных в информационную систему, повлекшее тяжкие последствия, передает BAQ.KZ.

По материалам дела, 8 октября 2024 года обвиняемая, находясь при исполнении должностных обязанностей, умышленно внесла в систему ложные сведения на основании документов, поданных неизвестным лицом от имени гражданина Российской Федерации.

Впоследствии на выданный ИИН был открыт банковский счёт, на который перевели 40 миллионов тенге. Эти средства стали причиной крупного ущерба как для гражданина РФ, так и для государства, — сообщили в суде.

Гособвинение просило назначить наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с запретом на деятельность, связанную с оформлением ИИН, сроком на два года. Подсудимая вину не признала, а её защита настаивала на оправдательном приговоре.

Суд, учитывая наличие двух малолетних детей и отсутствие судимостей, назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы. При этом подсудимой запрещено заниматься деятельностью, связанной с приёмом заявлений на оформление и корректировку ИИН для иностранцев и лиц без гражданства сроком на 2 года.

На основании Закона об амнистии срок наказания был сокращён на треть — окончательно она проведёт 2 года в учреждении минимальной безопасности. Приговор был оглашён публично в присутствии сотрудников ЦОН в целях профилактики и предотвращения аналогичных правонарушений.

Решение суда не вступило в законную силу.