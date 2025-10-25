В Астане произошёл пожар в девятиэтажном доме, расположенном по проспекту Туран, передает BAQ.KZ. По данным столичного ДЧС, загорелась квартира на втором этаже.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Департамента по чрезвычайным ситуациям. По данным спасателей, горели личные вещи в одной из квартир. Благодаря слаженным действиям пожарных, из здания были эвакуированы 33 человека, включая шестерых детей. Пострадавших нет.