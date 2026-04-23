В Астане спасатели потушили горящий павильон в Центральном парке
Сегодня 2026, 15:50
Фото: скриншот видео
В районе Нура в Астане ликвидировали пожар в торговом павильоне на территории центрального парка, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Как сообщили в МЧС, на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, которые в кратчайшие сроки локализовали и полностью ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.
