В Астане спасатели потушили горящий павильон в Центральном парке

В районе Нура в Астане ликвидировали пожар в торговом павильоне на территории центрального парка, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты, которые в кратчайшие сроки локализовали и полностью ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.