В Астане мальчик выпал из окна девятого этажа одного из жилых комплексов столицы. Ребёнка госпитализировали, его состояние оценивается как тяжёлое, передает BAQ.KZ.

Об инциденте на своей странице в Instagram написал очевидец происшествия Чингиз Тусупбаев.

По словам мужчины, он припарковывал машину, когда услышал крики и увидел, что на козырьке второго этажа без сознания лежит ребёнок примерно шести лет. Женщина из квартиры на этом же этаже держала его за руку, не давая скатиться вниз.

"Люди вокруг среагировали быстро: кто-то принёс плед на случай, если ребёнок упадёт, трое парней бросились в квартиру. Позже я узнал, что двоих зовут Абай и Кыдырали, имя третьего мне узнать не удалось.



Я остался внизу, готовый подхватить ребёнка, если он сорвётся. В этот момент Абай уже пролез в окно и поднял малыша с козырька. Приехала скорая, и я вместе с медиками незамедлительно поднялся в квартиру, чтобы помочь. Когда мы вошли, мальчик был в сознании и плакал. Абай после спасения вышел на улицу, Кыдырали всё ещё был в квартире", - говорит мужчина.

Медики оказали первую помощь и сделали успокаивающий укол. В квартиру прибежала мать мальчика в состоянии шока, позже подошли его старшие братья. После стабилизации состояния малыша бригада скорой помощи вместе с очевидцами аккуратно вынесла его на улицу и доставила в больницу.