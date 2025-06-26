Оперативность и бдительность сотрудников МЧС помогли избежать возможной беды в одном из жилых домов столицы на улице Асан кайгы, передает BAQ.KZ. Инцидент произошёл во время плановой проверки многоквартирного дома, которую проводили инспекторы управления по чрезвычайным ситуациям района Байқоныр..

Во время обхода спасатели заметили маленького ребёнка, стоящего в опасной близости от открытого окна на одном из верхних этажей. Не теряя ни секунды, Адилет начал громко звать ребёнка и его мать, стараясь отвлечь малыша, в то время как Мадияр побежал к подъезду, чтобы попасть в квартиру как можно скорее. Услышав голоса, мама ребёнка оперативно подошла и убрала малыша от окна.

К счастью, всё обошлось, но ситуация могла закончиться трагически. Благодаря слаженным и грамотным действиям спасателей, потенциальная драма была предотвращена. Министерство по чрезвычайным ситуациям в очередной раз напоминает родителям: не оставляйте детей без присмотра и соблюдайте элементарные меры безопасности в доме - особенно в летний период, когда окна часто открыты.