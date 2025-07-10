С 12 по 13 июля в Астане начнёт работу новая площадка ярмарки выходного дня, передает BAQ.KZ. Она будет расположена на территории торгового центра "KERYEN JOLY" по адресу шоссе Алаш, 35. Как сообщает официальный сайт столичного акимата, это современный торговый объект с развитой инфраструктурой, удобной транспортной доступностью и всем необходимым для комфортного шопинга. Благодаря наличию холодильного и складского оборудования, площадка идеально подходит для реализации свежей фермерской продукции.

Жителям и гостям столицы предложат широкий ассортимент продуктов от местных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств со всех регионов Казахстана. На прилавках можно будет найти свежие овощи, фрукты, мясо, молочные продукты, выпечку, мёд, варенье, натуральные соки и многое другое - всё по доступным ценам и без посредников.

В эти же дни, 12 и 13 июля, ярмарки выходного дня продолжат работу и на уже известных столичным покупателям площадках - на территории ТРЦ "Коктал" и на улице Бейбарыс Султан, напротив жилого комплекса "Рио-де-Жанейро". Все торговые точки будут открыты с 10 утра до 7 вечера.

Астанчан приглашают за качественными, свежими и натуральными продуктами в комфортных условиях.