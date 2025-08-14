В Астане стартовал чемпионат мира CISM по қазақ күресі
В турнире участвуют более 160 спортсменов.
В Астане состоялась церемония открытия первого чемпионата мира CISM по қазақ күресі среди военнослужащих, передает BAQ.KZ.
В турнире участвуют более 160 спортсменов-военнослужащих из 25 стран.
Чемпионат проводится при участии коллегии международных и отечественных судей.
Организаторы отмечают, что турнир станет важной вехой в истории развития қазақ күресі, а для военных спортсменов — возможностью укрепить международные спортивные связи и популяризировать этот национальный вид борьбы.
Во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева о включении қазақ күресі в общенациональный спортивный процесс Министерство обороны стало первым государственным органом, реализовавшим данную инициативу на международном уровне в рамках деятельности Международного совета военного спорта (CISM).
