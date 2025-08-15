В Астане стартовал крупный международный турнир Kazakhstan Open 2025 по таеквондо (WT), передает BAQ.KZ. В церемонии открытия приняли участие министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов, президент Всемирной федерации таеквондо доктор Чунгвон Чоу, президент Казахстанской федерации таеквондо Кудрат Шамиев и президент Национального олимпийского комитета РК Геннадий Головкин.

Глава Минтурспорта отметил, что развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетов государственной политики.

Отечественные атлеты достойно выступают на международных аренах, подтверждая высокий потенциал нашей страны. Сегодня в Казахстане более 71 тысячи человек регулярно занимаются таэквондо, — подчеркнул он.

На открытии особое внимание уделили 70-летию со дня рождения основателя движения таеквондо в Казахстане Мустафы Озтюрка и первого президента Федерации таеквондо Казахстана Бексеита Тюлькиева. В память об этом их детям — Неслихан Озтюрк и Ерсункару Тюлькиеву — вручили традиционные казахские шапаны.

В турнире принимают участие более 750 спортсменов из 22 стран, среди которых — олимпийские чемпионы, призёры мировых первенств и лидеры рейтингов. Соревнования проходят в трёх возрастных категориях: кадеты, юниоры и взрослые, и продлятся до 16 августа.