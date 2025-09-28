  • 28 Сентября, 22:17

В Астане стартовал отопительный сезон

Тепло подают поэтапно, в приоритете соцобъекты.

Сегодня, 22:10
АВТОР
25

В Астане стартовал отопительный сезон. Из-за похолодания в городе начали подключать жилые дома и социальные объекты к системе центрального отопления, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате, первыми тепло получили школы, детские сады и медицинские учреждения по поданным заявкам.

Полное подключение города займёт несколько дней и будет проходить поэтапно.

