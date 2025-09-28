В Астане стартовал отопительный сезон
Тепло подают поэтапно, в приоритете соцобъекты.
Сегодня, 22:10
В Астане стартовал отопительный сезон. Из-за похолодания в городе начали подключать жилые дома и социальные объекты к системе центрального отопления, передает BAQ.KZ.
Как сообщили в акимате, первыми тепло получили школы, детские сады и медицинские учреждения по поданным заявкам.
Полное подключение города займёт несколько дней и будет проходить поэтапно.
