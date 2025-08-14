В столичном легкоатлетическом комплексе Qazaqstan прошло торжественное открытие I Чемпионата мира по қазақ күресі среди военнослужащих. Масштабное спортивное событие приурочено к 100-летию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и организовано под эгидой Conseil International du Sport Militaire, передает BAQ.kz.

Соревнования объединили более 150 спортсменов из 25 стран, включая Китай, Бразилию, Иран, Италию, Венесуэлу, Камерун, Гану и другие государства. В церемонии открытия приняли участие представители центральных госорганов, силовых структур, а также президент CISM — полковник вооружённых сил Бразилии Ролим Фильо Нилтон Гомес.

Министр обороны Казахстана генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов поприветствовал участников, отметив значимость развития национального вида спорта и пожелал честной борьбы и ярких побед.

Для Казахстана проведение такого масштабного международного турнира – большая честь. Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в развитие военного спорта и популяризацию национальных видов борьбы, - подчеркнул министр.

Право поднять флаги Казахстана и CISM на открытии было предоставлено призёрам международных соревнований — капитану Гусману Кыргызбаеву и капитану Замзагуль Файзоллановой.

Открытие украсили театрализованное шоу "Батырлар ізімен", фольклорно-этнографическое дефиле и музыкально-хореографическая композиция "Намыс".

Спортсмены соревнуются в 16 весовых категориях среди мужчин и женщин. Турнир призван не только продвигать қазақ күресі на международной арене, но и укреплять культурные и спортивные связи между армиями мира.