В Астане стартовал проект по подготовке будущих первоклассников

В столице начал работу образовательный проект "Школа для малышей", который поможет детям легче адаптироваться к обучению в первом классе. Программа реализуется на базе детских садов и школ города и направлена на подготовку будущих первоклассников к новому этапу жизни.

Как сообщили в акимате Астаны, основная задача проекта – сформировать у детей интеллектуальную, эмоциональную и мотивационную готовность к школе, а также помочь им плавно перейти от игровой деятельности к учебной.

Особое внимание в программе уделяется развитию самостоятельности, ответственности, внимательности и других навыков, необходимых для успешного обучения. Кроме того, занятия строятся с учетом национальных ценностей и направлены на всестороннее развитие ребенка.

Проект будет реализовываться с июня по август 2026 года.

Летом к программе подключились 42 детских сада. Всего обучение в специальных группах пройдут 449 детей. В июне занятия организованы для 184 воспитанников в 18 детских садах, в июле обучение охватит 212 детей в 19 дошкольных организациях, а в августе – еще 53 ребенка в пяти детских садах. Для работы привлечены 42 педагога.

Основная часть проекта развернется в школах города. Программу "Школа для малышей" организуют 116 столичных школ.

Только в июне участие в ней примут 4533 ребенка. Из них 3060 будут обучаться на казахском языке, еще 1473 – на русском.

Большинство участников уже посещали детские сады. Таких детей насчитывается 3953 человека, в том числе 2712 обучаются на казахском языке и 1241 – на русском.

Отдельное внимание уделено детям, которые ранее не были охвачены дошкольным воспитанием. В проект включены 555 таких будущих первоклассников. Из них 263 ребенка будут проходить подготовку на казахском языке и 292 – на русском.

По мнению организаторов, программа позволит укрепить связь между детским садом и школой, а также поможет детям увереннее войти в новую образовательную среду и быстрее адаптироваться к школьной жизни.