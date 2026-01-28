В Астане впервые проходит форум Qazaqstan NEXT 2026, посвящённый глобальным трендам, передает BAQ.KZ. Мероприятие собрало ключевых экспертов для обсуждения будущего экономики страны

– Это исторически важный момент. Сегодня мы говорим о трендах, о том, как увидеть устойчивость в нынешнем изменчивом мире и как опираться на долгосрочные тенденции, следуя им. На этой площадке мы обсуждаем, как Казахстану сохранить свои локальные особенности и при этом интегрироваться в глобальный мир и мировую экономику. Особенность сегодняшнего события в том, что в Казахстане впервые выходит журнал Turning Points по лицензии The New York Times, — отметила модератор форума, председатель правления АО "Qazcontent" Айна Задабек.

В рамках форума состоится официальная презентация журнала Turning Points Qazaqstan — издания, которое впервые выходит в Казахстане по лицензии The New York Times и будет публиковаться один раз в год. В выпуске, подготовленном на казахском и русском языках, представлены эксклюзивные эссе к 2026 году от лидеров мнений — Томаса Фридмана, Джонатана Хайдта, Николаса Кристофа, Джека Торна, — а также аналитика, оценки и прогнозы казахстанских экспертов.

– Ключевая миссия Kazmedia Holding — через образование и просвещение вносить вклад в повышение качества жизни нашего народа и формирование счастливого будущего страны. Для этого мы объединяем на одной площадке эксклюзивные аналитические материалы экспертов мирового издания, такого как The New York Times, и смелые прогнозы отечественных специалистов. Уверены, что журнал Turning Points Qazaqstan придаст новый импульс медиапространству, а форум Qazaqstan NEXT станет глобальной платформой для выработки эффективных предложений по траектории развития страны, — отметил генеральный директор и учредитель Kazmedia Holding Еркин Жакыпов.

В повестке форума — вопросы энергетической безопасности и инфраструктуры, цифровой трансформации и построения конкурентоспособной экономики, роль искусственного интеллекта в развитии отраслей, а также темы человеческого капитала и креативной индустрии.