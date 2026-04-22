В Астане стартовал региональный экологический саммит #RES2026

Мероприятие проходит на площадке Международного выставочного центра EXPO, куда прибыли главы делегаций стран-участниц.

Высоких гостей встретил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Саммит организован при участии Организации Объединённых Наций и других международных структур. Основная цель диалоговой площадки - выработка комплексных подходов и инструментов в области защиты и восстановления экосистем, рационального использования водных и земельных ресурсов, а также сохранения биоразнообразия в Центральной Азии.

Ожидается, что на пленарном заседании выступят лидеры ряда государств, включая Президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров, Президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Президента Таджикистана Эмомали Рахмон, Президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президента Армении Ваагн Хачатурян, Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, Президента Грузии Михаил Кавелашвили, а также Премьер-министра Азербайджана Али Асадов.

Кроме того, в саммите принимают участие представители ООН, включая заместителя Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, заместителя Генерального секретаря ООН и исполнительного директора Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен, а также исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН Татьяна Молчан.

Ожидается, что по итогам саммита будут выработаны конкретные инициативы и механизмы сотрудничества, направленные на решение ключевых экологических проблем региона.