В Астане стартуют работы по среднему ремонту дорожного полотна на ключевых улицах - Достык и Динмухамеда Кунаева (в районе дороги за ТРЦ "Хан Шатыр"), передает BAQ.KZ. В связи с этим с 18 по 23 июня движение автотранспорта на этих участках будет полностью перекрыто.

Городские службы призывают жителей и гостей столицы отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать маршруты движения. Для организации безопасного объезда и предотвращения заторов на дорогах в период ремонта будут установлены временные дорожные знаки, указатели и барьеры.

Работы проводятся в рамках планового обновления городской инфраструктуры. Основной целью ремонта является улучшение качества покрытия, обеспечение безопасного и комфортного передвижения транспорта и пешеходов.