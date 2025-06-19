В Астане стартовал ремонт главных улиц
Улицы Достык и Кунаева перекроют почти на неделю.
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В Астане стартуют работы по среднему ремонту дорожного полотна на ключевых улицах - Достык и Динмухамеда Кунаева (в районе дороги за ТРЦ "Хан Шатыр"), передает BAQ.KZ. В связи с этим с 18 по 23 июня движение автотранспорта на этих участках будет полностью перекрыто.
Городские службы призывают жителей и гостей столицы отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать маршруты движения. Для организации безопасного объезда и предотвращения заторов на дорогах в период ремонта будут установлены временные дорожные знаки, указатели и барьеры.
Работы проводятся в рамках планового обновления городской инфраструктуры. Основной целью ремонта является улучшение качества покрытия, обеспечение безопасного и комфортного передвижения транспорта и пешеходов.
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