В Астане началась официальная встреча президентов Казахстана и России

В Астане началась официальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.

В честь прибытия российского лидера истребители Сил воздушной обороны Казахстана выполнили демонстрационный полет, оставив в небе дымовой шлейф в цветах российского флага.

После официальной церемонии лидеры двух стран начали переговоры в узком составе.

Ожидается, что в ходе встречи президенты обсудят текущее состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией. В повестку включены вопросы экономики, энергетики, промышленной кооперации, транспорта, логистики и гуманитарного сотрудничества.

Государственный визит проходит на фоне усиливающейся роли Центральной Азии в мировой политике и экономике, а также активного развития евразийской интеграции.

Кроме того, 28 мая в Астане пройдет V Евразийский экономический форум с участием лидеров стран Евразийский экономический союз. Главной темой форума в этом году стала цифровая трансформация и искусственный интеллект.

29 мая в казахстанской столице также состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.