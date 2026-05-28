В Астане началась официальная встреча президентов Казахстана и России
Переговоры проходят во Дворце Независимости. Владимира Путина лично встретил Касым-Жомарт Токаев.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане началась официальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента России Владимира Путина, прибывшего в Казахстан с государственным визитом.
В честь прибытия российского лидера истребители Сил воздушной обороны Казахстана выполнили демонстрационный полет, оставив в небе дымовой шлейф в цветах российского флага.
Фото: Акорда
Фото: Акорда
После официальной церемонии лидеры двух стран начали переговоры в узком составе.
Фото: Акорда
Фото: Акорда
Ожидается, что в ходе встречи президенты обсудят текущее состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией. В повестку включены вопросы экономики, энергетики, промышленной кооперации, транспорта, логистики и гуманитарного сотрудничества.
Скриншот трансляции телеграм-канала Акорды
Государственный визит проходит на фоне усиливающейся роли Центральной Азии в мировой политике и экономике, а также активного развития евразийской интеграции.
Кроме того, 28 мая в Астане пройдет V Евразийский экономический форум с участием лидеров стран Евразийский экономический союз. Главной темой форума в этом году стала цифровая трансформация и искусственный интеллект.
29 мая в казахстанской столице также состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.