В столице дан старт XI республиканскому чемпионату профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan 2026». На площадке собрались более 840 студентов колледжей из всех 20 регионов страны - от IT-специалистов и инженеров до строителей и дизайнеров. Главной особенностью соревнований этого года стало внедрение инструментов искусственного интеллекта в конкурсные задания, передает корреспондент BAQ.KZ

Торжественная церемония открытия чемпионата прошла в Государственной академической филармонии имени Е. Рахмадиева. Организатором первенства выступает Министерство просвещения РК, а национальным оператором - НАО «Talap».

В течение нескольких дней мастерство конкурсантов будут оценивать около тысячи экспертов. Соревнования охватывают 44 компетенции по шести ключевым направлениям: информационно-коммуникационные технологии, производственные и инженерные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, креативные индустрии и дизайн, а также строительные технологии.

«Этот год объявлен годом цифровизации и искусственного интеллекта, поэтому многие специальности на нашей площадке представлены с применением ИИ. Это беспилотники, интерактивный дизайн, графический дизайн, веб-дизайн и ещё ряд цифровых компетенций», - рассказала президент НАО «Talap» Галия Даулетова.

Она также подчеркнула, что успешное выступление на национальном первенстве открывает казахстанским студентам дорогу на мировую арену. В этом году сборная Казахстана уже показала высокие результаты на международном чемпионате в Шанхае, завоевав бронзу в новой компетенции по беспилотным летательным аппаратам и медали в промышленном и графическом дизайне.

«Победа в республиканском чемпионате даёт право представлять страну на международных первенствах. В следующем году мировой чемпионат пройдёт в Германии, где Казахстан примет участие по двенадцати компетенциям», - отметила глава НАО «Talap».

Сами участники настроены решительно: за плечами у каждого - победа на региональном отборе, а впереди - борьба за звание лучшего в стране и образовательные перспективы.

«На отборочном этапе побеждать цели не было, но я выиграл. Сюда же приехал уже целенаправленно за победой - защищать честь нашей Карагандинской области. Главная мотивация и цель - получить грант в Назарбаев Университет, я к этому стремлюсь», - поделился один из участников соревнований.

Основные конкурсные дни пройдут с 26 по 28 ноября на базе Международного выставочного центра «EXPO». Помимо личного первенства, регионы поборются за главный переходящий кубок чемпионата по итогам общего медального зачёта. Имена победителей «WorldSkills Kazakhstan 2026» объявят 30 ноября на торжественной церемонии закрытия в ЦКЗ «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой.