В Астане начал работу XIV Съезд Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», на котором обсуждаются актуальные вопросы развития отечественного бизнеса, совершенствования мер государственной поддержки и улучшения предпринимательского климата, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Съезд объединил представителей государственных органов, бизнес-сообщества и экспертного сообщества для обсуждения ключевых направлений развития предпринимательства в стране.

В ходе открытия мероприятия первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев зачитал приветственное обращение главы Правительства Олжаса Бектенова к участникам съезда.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал, что взаимодействие власти и бизнеса формирует прочную основу социальной стабильности. Съезд стал важной площадкой для ведения эффективного диалога между государственными органами, представителями бизнеса и экспертного сообщества, выработки комплексных решений, направленных на повышение инвестиционной привлекательности страны, развитие предпринимательской активности и устранение административных барьеров», – отметил первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев.

Особое внимание в обращении уделено созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, обеспечению справедливой конкуренции, снижению административной нагрузки и цифровизации государственного регулирования предпринимательской деятельности.

Одной из ключевых задач остается укрепление взаимодействия государства и бизнеса, повышение конкурентоспособности отечественных предприятий и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику страны.

Съезд призван стать площадкой для выработки совместных решений по дальнейшему развитию предпринимательства в Казахстане.