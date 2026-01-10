В столичном легкоатлетическом комплексе Qazaqstan 9 января стартовал XXXV зимний чемпионат Казахстана по лёгкой атлетике. В первый день соревнований были разыграны первые комплекты медалей, передаёт BAQ.KZ.

Среди женщин на дистанции 1500 метров победу одержала чемпионка мира Нора Джеруто Тануи, представляющая Восточно-Казахстанскую область. Серебряную медаль завоевала Дарья Миллер из Алматы, бронзовую — Аяна Болатбеккызы из области Жетысу.

В беге на 400 метров среди женщин сильнейшей стала Аделина Земс (Карагандинская область). Второе и третье места заняли Мария Шувалова (Павлодарская область) и Анна Шумило (Карагандинская область). У мужчин на этой дистанции золото завоевал Эльнор Мухитдинов (ВКО), серебро — у Андрея Соколова (ВКО), бронза — у Мади Токенова (Астана).

В прыжках в длину среди женщин победила Алина Чистякова (Карагандинская область), а в толкании ядра золото завоевала Ирина Конишева (Алматы).

На дистанции 60 метров лучшими стали Ольга Сафронова (Павлодарская область) среди женщин и Алмат Тулебаев (Алматы) среди мужчин. В прыжках в высоту у мужчин победу одержал Антон Боднар, представляющий Туркестанскую область.

Отмечается, что чемпионат продлится три дня. За это время спортсмены разыграют 31 комплект медалей в 13 индивидуальных дисциплинах и эстафетах. В соревнованиях принимают участие представители 18 регионов Казахстана.