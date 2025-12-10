Во всём мире сегодня отмечают День прав человека – дату, приуроченную к принятию Всеобщей декларации прав человека Генеральной Ассамблеей ООН. В этот символичный день в Астане стартовала Международная научно-практическая конференция "Права человека и развитие пенитенциарной системы: национальные приоритеты и международные стандарты", передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Дата проведения выбрана не случайно: ровно 77 лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека – документ, который заложил основу современной мировой правозащитной архитектуры и стал напоминанием о равных и неотъемлемых правах каждого человека.

На площадке форума обсуждаются ключевые вопросы защиты прав и свобод в учреждениях уголовно-исполнительной системы, модернизация условий содержания, внедрение международных стандартов, а также взаимодействие государства, правозащитных организаций и международных институтов.

Работу конференции открыли Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане Катаржина Вавьерниа и председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Игорь Рогов. С видео-обращениями выступили представители Совета Европы и Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

В числе первых спикеров также – руководство Верховного суда, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, международных организаций ОБСЕ, ВОЗ, УНП ООН и Европейского Союза.

После пленарной части планируется старт секционные заседания. Первая секция посвящена работе национального превентивного механизма и защите прав людей, находящихся в закрытых учреждениях.

Во второй секции эксперты обсуждают судебную практику, медицинские стандарты и доступность медицинской помощи в местах лишения свободы.

Третья секция фокусируется на институциональной модернизации УИС, международном опыте содержания осуждённых и законодательных инструментах защиты прав человека.

В течение дня свои доклады и аналитические обзоры представят судьи, учёные-правоведы, представители экспертных советов, правозащитных организаций, а также международных структур. Программа включает тематические выступления, презентацию научных работ, панельные дискуссии и церемонию награждения.