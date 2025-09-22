В Астане стартовала вакцинация против гриппа и ОРВИ
В столице началась вакцинация жителей против сезонного гриппа и ОРВИ. Для иммунизации населения город закупил 145 тысяч доз вакцин, передает BAQ.KZ.
С 15 сентября, согласно Постановлению Правительства, начата кампания по иммунизации против гриппа для лиц с высоким риском инфицирования по эпидемиологическим показаниям. Ежегодная вакцинация рекомендуется беременным женщинам, детям в возрасте от 6 месяцев до 5 лет, людям старше 65 лет, лицам с хроническими заболеваниями и работникам здравоохранения.
Прививки проводятся во всех организациях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).
Передача инфекции сезонного гриппа происходит легко и быстро, особенно в местах большого скопления людей. При кашле или чихании инфицированного человека мелкие капли с вирусом попадают в воздух и могут инфицировать окружающих.
Наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.
Вместе с тем эпидемиологи рекомендуют соблюдать гигиену рук, использовать маски и избегать контактов с больными.
