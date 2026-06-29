В Астане начались Президентские тесты физической подготовленности населения – одно из крупнейших спортивно-массовых мероприятий страны, направленное на популяризацию здорового образа жизни и развитие массового спорта. Соревнования проходят 29–30 июня на базе Легкоатлетического спортивного комплекса.

В церемонии открытия приняли участие президент Федерации Президентских тестов и Президентского многоборья, председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов, а также министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Кто участвует в соревнованиях

Президентские тесты объединили представителей всех регионов Казахстана. Участникам предстоит выполнить нормативы по нескольким дисциплинам, чтобы продемонстрировать уровень своей физической подготовки.

В программу вошли поднимание туловища из положения лежа, подтягивание на перекладине, прыжок в длину, бег на короткие дистанции и бег на выносливость.

Выступая на церемонии открытия, министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов отметил, что развитие массового спорта остается одним из приоритетов государственной политики.

"Сегодня здесь собрались участники со всех регионов страны. Каждый из вас вносит вклад в популяризацию спорта и активного образа жизни в своем регионе. Президентские тесты – это не просто спортивное соревнование, а важная инициатива, объединяющая людей вокруг идеи здоровья, силы духа и массового спорта", – подчеркнул министр.

По его словам, Глава государства уделяет особое внимание развитию массового спорта и формированию здорового образа жизни, а Президентские тесты помогают не только оценить уровень физической подготовки граждан, но и мотивируют казахстанцев регулярно заниматься спортом.