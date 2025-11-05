В столице Казахстана сегодня стартовало главное событие отечественной медиасферы – Astana Media Week 2025. Форум, который проходит уже восьмой год подряд, объединяет государственных, независимых и новых медиапрофессионалов страны, а также представителей международных СМИ, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

С раннего утра в Казмедиа центре царит оживлённая атмосфера: у стендов регистрации выстраиваются очереди, гости делятся первыми впечатлениями, фотографируются на фоне бренд-зоны и логотипов Astana Media Week. В фойе развернулись интерактивные стенды ведущих медиакомпаний и IT-проектов, посвящённые цифровым инновациям, искусственному интеллекту и технологиям будущего в журналистике.

На площадку прибывают спикеры и делегации из разных стран – Турции, Франции, Узбекистана. Журналисты, продюсеры, представители государственных органов и студенты профильных вузов заполняют залы, ожидая начала пленарной сессии. В воздухе чувствуется творческая энергия и предвкушение живых дискуссий.

Медиа-неделя проходит с 5 по 7 ноября и охватывает ключевые площадки Казмедиа центра – Киноконцертный зал, конференц-зал на 21 этаже, Kazmedia Hall и коворкинг-пространства. В течение трёх дней ведущие эксперты, журналисты и инфлюенсеры обсудят ключевые вызовы медиарынка, роль СМИ в консолидации общества и влияние искусственного интеллекта на профессию журналиста.

Форум откроет пленарная сессия "Новые ориентиры журналистики в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта: доверие общества и развитие". С приветственным словом выступит вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Канат Искаков. Модератором сессии станет руководитель бюро Euronews в Казахстане Боян Бркич, а среди участников будут Канат Искаков, Денис Локтье, Санжар Устабобоев, Мехмед Захид Чалышкан и Илхам Ибрагимов.

Особое внимание публики привлечёт видео-презентация "ИИ и медиатрансформация Казахстана", подготовленная АО "Казконтент". На экранах будут продемонстрированы проекты, показывающие, как технологии искусственного интеллекта меняют подход к созданию новостей, аналитики и мультимедиаконтента.

Продолжит программу панельная дискуссия "Журналистика на перепутье: рождение цифрового медиа с ИИ", где эксперты из Казахстана и Турции поделятся практическим опытом внедрения технологий в редакционную работу.

Astana Media Week вновь станет пространством, где встретятся визионеры и практики медиаотрасли, родятся новые идеи, наладятся партнёрства и определятся тренды будущего.

Astana Media Week 2025 пройдёт с 5 по 7 ноября в Казмедиа центре, по адресу: ул. Кунаева, 4, Астана. Полная программа будет доступна на официальном сайте мероприятия.